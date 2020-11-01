Главный терапевт Минздрава: антибиотики не подходят для лечения COVID-19

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Назначение антибиотиков при лечении коронавируса оправдано только в том случае, если к вирусной инфекции присоединяется бактериальное воспаление или возникают осложнения, считает главный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.

"Мы понимаем, что коронавирусная инфекция вызвана вирусом Sars Cov-2. Соответственно, для лечения вируса антибиотики не подходят, поскольку они не являются патогенетическим лечением вирусных инфекций", - пояснила она.

Эксперт подчеркнула, что в любой клинической ситуации назначать антибиотики может только врач.

"Самолечением заниматься здесь ни в коем случае нельзя, поэтому в рекомендациях Минздрава четко прописано: при легком течении и при отсутствии бактериального воспаления, при отсутствии выраженной воспалительной реакции применение антибиотиков не нужно и может быть даже опасным, поскольку у этих препаратов много противопоказаний", - отметила Оксана Драпкина.

Также эксперты напоминают, что чрезмерное и неконтролируемое использование антибиотиков усиливает угрозу развития антибиотикорезистентности - устойчивости штамма возбудителей инфекции к действию лекарств.