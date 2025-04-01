Благодарность губернатора вручили "изумрудной" супружеской паре из Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Изумрудную" свадьбу, 55 лет супружеской жизни, отметили Аркадий и Галина Созоновы из Тюмени. Благодарность губернатора Тюменской области вручили юбилярам, заключившим брак 17 апреля 1970 года, в Изумрудном зале Дворца бракосочетания.

Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" супруги, воспитавшие троих детей, секрет такой долгой совместной жизни - в умении уступать друг другу.

"Сглаживайте острые углы, а их будет очень много. Если любите, если хотите видеть этого человека рядом с собой, старайтесь избегать ссор", - посоветовала молодым парам Галина Созонова.

"Я ещё раз прожила с мужем эти 55 лет, если бы была такая возможность, у нас с ним никогда не было крупных размолвок", - поделилась Галина Михайловна.

"Семейные ценности, взаимопонимание, доверие, верность и готовность прийти на помощь друг другу помогли вам с честью пройти этот путь вместе. Ваш союз воплощает высокие идеалы супружества, взаимную любовь, уважение и безграничную преданность", - отмечено в благодарности главы региона.

Александр Моор пожелал супругам крепкого здоровья, благополучия, внимания и заботы родных и близких вам людей. "Пусть память хранит только счастливые моменты вашей семейной жизни", - добавил губернатор.

В ходе торжественной церемонии имена супругов были внесены в Почётную книгу юбиляров Тюменской области, а также им вручили памятную медаль, учреждённую в регионе в 2016 году.

Напомним, что согласно постановлению регионального правительства, супружеские пары, отметившие юбилеи совместной жизни, получают единовременные выплаты. В связи с 50-летним юбилеем супружеской жизни положены 20 тыс. рублей. Пары, отметившие 55-летний юбилей получают 25 тыс. рублей.

Такая единовременная выплата предоставляется один раз к любой из юбилейных дат. Чтобы получить её, супруги должны иметь российское гражданство и прожить в Тюменской области не менее пяти лет.

С предложением о введении таких выплат к губернатору Александру Моору во время прямой линии в декабре 2021 года обратился один из жителей региона. Глава области поддержал идею тюменца.

Николай Ступников