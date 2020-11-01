Тюменцам рассказали, как правильно дезинфицировать смартфон

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Мобильный телефон может стать одним из главных источников бактерий и вирусов – возбудителей самых различных инфекций.

Для этого, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области, существует несколько основных причин. Мобильный телефон при разговоре подносят совсем близко к лицу и довольно часто передают из рук в руки, да и владелец телефона далеко не всегда берет его только что помытыми руками.

Многие владельцы гаджетов никогда их не чистят, боясь повредить, при этом берут мобильные телефоны с собой в туалет – место очень "богатое" различными возбудителями.

Мобильный телефон, по оценке специалистов, вполне может стать переносчиком возбудителей гриппа, других вирусных респираторных инфекций и, в частности, COVID-19.

Чтобы избежать инфекции следует строго соблюдать гигиену рук – после посещения общественных мест и туалета всегда тщательно мыть руки в течение 20 секунд, после чего насухо вытирать их одноразовым бумажным полотенцем. Целесообразно иметь при себе антисептические салфетки или жидкие средства (гели, спреи и др.). Так всегда можно поддерживать чистоту рук даже при отсутствии возможности их вымыть.

Необходимо регулярно обрабатывать и сам телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом. Если есть чехол – то его при обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно (а лучше вообще обходиться без него).

Для борьбы с вирусами гриппа и ОРВИ (и коронавирусами) лучше всего использовать салфетки и гели на основе спирта.

Телефон следует обрабатывать после каждого посещения публичных мест, общественного транспорта и обязательно после окончания рабочего дня.