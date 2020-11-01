Мыть руки как можно чаще, призывают эпидемиологи

| Фото: Роспотребнадзор | Фото: Роспотребнадзор

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Гигиенические процедуры в период пандемии коронавируса принимают важное значение, напоминает региональное управление Роспотребнадзора.

Руки необходимо мыть до приготовления еды, приема пищи, надевания контактных линз и нанесения макияжа, прикосновения к области инфекции кожи, ранам и другим поврежденным кожным покровам, проведения манипуляций медицинского характера.

Не следует забывать мыть руки после пребывания на открытом воздухе и в общественных помещениях, занятий спортом, посещения туалета, контакта с деньгами, работы за компьютером, поездки в общественном транспорте.

Мыть руки нужно мылом под теплой проточной воды в течение 30 секунд. Руки высушивают, промокая их салфеткой однократного использования или сухим полотенцем. В общественном туалете необходимо использовать бумажное полотенце, чтобы открыть и закрыть дверь в туалетную комнату и нажать на кнопку сливного бачка.