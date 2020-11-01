  • 16 ноября 202016.11.2020понедельник
  • USD77,3262
    EUR91,3222
  • В Тюмени -14..-16 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Мыть руки как можно чаще, призывают эпидемиологи

Общество, 18:00 16 ноября 2020

Роспотребнадзор | Фото: Роспотребнадзор

Далее в сюжете Ялуторовские студенты-медики работают в моногоспиталях Тюмени и Заводоуковска

Гигиенические процедуры в период пандемии коронавируса принимают важное значение, напоминает региональное управление Роспотребнадзора.

Руки необходимо мыть до приготовления еды, приема пищи, надевания контактных линз и нанесения макияжа, прикосновения к области инфекции кожи, ранам и другим поврежденным кожным покровам, проведения манипуляций медицинского характера.

Не следует забывать мыть руки после пребывания на открытом воздухе и в общественных помещениях, занятий спортом, посещения туалета, контакта с деньгами, работы за компьютером, поездки в общественном транспорте.

Мыть руки нужно мылом под теплой проточной воды в течение 30 секунд. Руки высушивают, промокая их салфеткой однократного использования или сухим полотенцем. В общественном туалете необходимо использовать бумажное полотенце, чтобы открыть и закрыть дверь в туалетную комнату и нажать на кнопку сливного бачка.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:16 16.11.2020Ялуторовские студенты-медики работают в моногоспиталях Тюмени и Заводоуковска
19:05 16.11.2020Проект "Magic Family" реализуют в Тюменском районе
18:43 16.11.2020Тюменцы нарисовали "Елку Победы" для всероссийского конкурса
18:32 16.11.2020В Тобольске продавца наказали рублем за продажу пива подростку