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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области запретили ходить детям в ТЦ без родителей

Общество, 18:00 13 ноября 2020

Сити молл во ВКонтакте | Фото: Сити молл во ВКонтакте

Детям до 18 лет в Тюменской области запрещено посещать торговые и торгово-развлекательные центры без сопровождения родителей с 16 ноября. Решение об этом принял региональный оперштаб 13 ноября.

Связано это с предупреждением распространения коронавирусной инфекции.

"Эта мера, принятая по предложению управления Роспотребнадзора, будет способствовать разобщению ребят, что необходимо для снижения распространения новой коронавирусной инфекции", - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

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# коронавирус , торговые центры

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