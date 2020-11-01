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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Транспортные карты пожилых тюменцев заблокируют

Общество, 15:00 13 ноября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Льготные транспортные карты людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, заблокируют с 16 ноября. Данное решение принял региональный оперштаб 13 ноября. Это связано с ростом числа заболеваний коронавирусной инфекцией.

В ноябре отмечается рост заболеваемости COVID-19 среди пожилых людей на 64% по сравнению с началом октября, отметила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что ограничительная мера - вынужденная. "К сожалению, опыт показал, что без блокирования транспортных карт механизм самоизоляции не работает", - сказал он.

Напомним, решением оперативного штаба режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями вводится в Тюменской области с 15 ноября.

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# Александр Моор , блокировка , Галина Шарухо , коронавирус , транспортные карты

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