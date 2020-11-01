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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области кафе, барам и ресторанам запретили работать ночью

Общество, 16:27 13 ноября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Заведениям общественного питания в Тюменской области запрещено обслуживать посетителей в залах после 23 часов с 16 ноября. Данное решение принял региональный оперативный штаб 13 ноября.

Это связано с предупреждением распространения коронавирусной инфекции.

"Принимаем такое решение по рекомендации регионального управления Роспотребнадзора. Специалисты считают, что в ночное время в заведениях общепита посетители очень слабо соблюдают социальную дистанцию и другие меры противоэпидемической безопасности", - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Запрет не распространяется на предприятия общепита в аэропортах и на железнодорожных вокзалах. После 23 часов тюменские заведения общепита могут работать на вынос, с доставкой блюд на дом.

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# общепит , ограничения

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