Роспотребнадзор напомнил об осложнениях после гриппа

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После гриппа наиболее часто встречаются осложнения со стороны дыхательной системы, на втором месте - органы сердечно-сосудистой системы и органы кроветворения, также встречаются осложнения со стороны нервной и мочеполовой систем, сообщает Роспотребнадзор.

В федеральной службе напомнили, что единственным надежным средством профилактики гриппа является вакцинация. Если по каким-либо причинам вакцинацию провести не удалось, необходимо соблюдать правила личной гигиены. Во время подъема уровня заболеваемости гриппом не стоит посещать общественные места и нельзя контактировать с заболевшими.

В случае подозрения у себя вирусной инфекции необходимо обратитесь к врачу и не пренебрегать лечением.

Обязательным пунктом в профилактике развития осложнений является соблюдение постельного режима во время болезни.

Грипп относится к группе острых респираторных вирусных инфекций, но выделяется как особая инфекция, которая может вызвать серьезные и опасные осложнения. Осложнения при гриппе возникают довольно часто, при этом они нередко носят отсроченный характер и проявляются только через некоторое время, когда человек уже забыл о перенесенной инфекции. Грипп характеризуется поражением слизистых оболочек верхних дыхательных путей, лихорадкой, интоксикацией, а также при присоединении осложнений нарушением деятельности сердечно-сосудистой и нервной систем. Источником инфекции является инфицированный человек с клинически выраженной или бессимптомной формой гриппа. Важную роль в передаче инфекции играют больные со стертой формой инфекции, переносящие заболевание на ногах.

Осложнения гриппа делятся на две группы: связанные непосредственно с течением гриппа - это геморрагический отек легких, менингит, менингоэнцефалит, инфекционно-токсический шок. Вторая группа - возникшие в результате присоединения бактериальной инфекции.

Наиболее опасное и частое осложнение – это пневмония. Пневмония может быть как первичная, которая развилась сразу, а также может быть вторичной – возникшей на фоне присоединения бактериальной инфекции. Бактериальные агенты, наиболее часто вызывающие вторичную пневмонию, – пневмококк и стафилококк. Такие пневмонии развиваются в конце первой – начале второй недели заболевания. Вирусная пневмония может протекать совместно с бактериальной, присоединившейся позднее.

Еще одним опасным осложнением гриппа считается острый респираторный дистресс-синдром, заключающийся в нарушении барьерной функции легочной ткани. На фоне данного осложнения возникает серьезнейшая дыхательная недостаточность, нередко несовместимая с жизнью.

Не менее опасными осложнениями являются отит, синусит, гломерулонефрит, гнойный менингит, сепсис. Токсическое поражение сердечной мышцы как осложнение гриппа особенно опасно для пожилых людей.

Поражение центральной нервной системы проявляется менингеальным синдромом, спутанным сознанием, головной болью, рвотой. О поражении периферической системы свидетельствуют радикулярные и другие невралгические боли. При развитии отека мозга, геморрагического энцефалита у больного наблюдаются судороги, расстройство сознания. Такие осложнения нередко приводят к смерти вследствие остановки дыхания.