В Тюменской области ввели самоизоляцию для людей старше 65 лет

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями ввели в Тюменской области с 16 ноября. Решение принято региональным оперштабом 13 ноября.

"Мы должны ввести эту ограничительную меру по рекомендации органов Роспотребнадзора в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Наша цель - сберечь жизни и здоровье земляков, находящихся в группе риска. Ведь пожилые люди особенно подвержены заболеванию и тяжело переносят его", - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.