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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцам рассказали, как правильно питаться при COVID-19

Общество, 15:20 09 ноября 2020

asi.ru

Любая болезнь, особенно ее острый период, сопряженный с повышением температуры, лихорадкой требует усиленного и правильного питания, подчеркнула главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Тюменской области Елена Дороднева.

"Это огромная трата энергии и активация обмена веществ, - сказала она. - Поэтому есть обязательно нужно, даже если особо не ощущается вкус. Необходимо есть, потому что энергия для выздоровления очень важна. Стоит помнить, что в рационе больного человека должно быть достаточное количество жидкости - прежде всего необходимое количество воды, морсы, отвар шиповника, компоты из сухофруктов".

Причем, морсы, отвары и компоты, убежден диетолог, лучше всего приготовить дома.

"Потому что дома человек приготовит то, что больному нравится, - пояснила она. – А во-вторых, без большого количества сахара. Это очень важно при респираторных и вирусных заболеваниях, сопряженных с повышением температуры, при которых не нужно употреблять много сладкого и сахара".

И пища, которая употребляется больным человеком, по словам Елены Дородневой, должна быть жидкой.

"Куриный бульон, жидкие молочные каши, картофельное пюре. Вот такая, как бы детская еда, небольшими порциями",- пояснила она.

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# Елена Дороднева , здоровое питание , коронавирус

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