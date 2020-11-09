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Эксперт рассказала, какие продукты обязательно должны быть в рационе

Общество, 16:59 09 ноября 2020

портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Здоровый человек должен употреблять ежедневно весь комплекс белковых продуктов - мясо, яйца, молоко, бобовые, крупы и орехи. НИИ питания рекомендует в обязательном порядке употреблять животный белок, который необходим для выработки иммуноглобулина и содержится в нежирных сортах мяса, рыбы и птицы, и растительный - бобовые, орехи, семечки.

"Эти рекомендации содержат очень много ценной информации, - считает главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Тюменской области Елена Дороднева. - Сюда еще можно отнести крупы –это тоже белок растительный".

В среднем человек, вес которого 70 кг, должен в день употребить 70 граммов белка. 100 грамм мяса содержит 20 граммов белка, получается – 200 грамм мяса, 100 грамм крупы и какие-то дополнительные продукты – допустим хлеб, орехи, яйцо, молочные продукты, особенно кисломолочные.

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# Елена Дороднева , питание

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