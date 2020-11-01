Ялуторовские студенты-медики работают в моногоспиталях Тюмени и Заводоуковска

ялуторовского филиала Тюменского медколледжа ялуторовского филиала Тюменского медколледжа

Десять студентов ялуторовского филиала Тюменского медколледжа работают в Тюмени: в городской поликлинике № 8, на Станции скорой медицинской помощи, в моногоспитале на ул. Новой и в Областной больнице № 12 Заводоуковска с 12 октября. Помогают врачам лечить ковидных пациентов студенты четвертого курса.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила заведующая учебной частью ялуторовского филиала Ольга Важенина.

"Студенты отмечают, что к ним относятся на равных. Они выполняют те же работы, что и другие медработники", - рассказала она.

Для большинства из этих 10 ребят работа в моногоспиталях – не первый опыт. Они помогали врачам весной, в начале пандемии. Как заметила Ольга Важенина, основная трудность у них была связана с режимом работы. Нужно было настроиться работать в разные смены, привыкнуть к ношению защитных костюмов по 6-8 часов.

По итогам работы общественная организация "Молодая гвардия" отметила ялуторовских студентов: выпускника, обладателя красного диплома по специальности "Лечебное дело" Андрея Андреева и будущего медбрата Антона Чудинова – медалью "Герой нашего времени".

"Есть студенты, которых отметили за хорошую работу на скорой помощи. Руководство надеется, что наши студенты вернутся к ним на постоянную работу", - добавила заведующая.

Специалисты учебного заведения стараются поддерживать студентов. Для этого создали беседу во ВКонтакте, где отвечают на вопросы студентов, дают советы, рекомендации, поддерживают психологически.

"Тех студентов, кто продолжает помогать врачам в пандемию, обязательно отметим после того, как они отработают. Мы горды тем, что у нас есть студенты, которые отозвались на призыв о помощи старшим товарищам. Наши ребята понимают свою востребованность, необходимость и это ценно", - отметила Ольга Важенина.

Анжела Лебедева