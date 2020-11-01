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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Более трети жителей Тюменской области привиты от гриппа

Общество, 14:54 16 ноября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 35% жителей Тюменской области привиты от гриппа.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Галины Шарухо, всего прививки должны сделать не менее 60% от общей численности населения. По данным вирусологического мониторинга, пока в регионе вирус гриппа не циркулирует и еще есть время от него привиться.

"Вакцинация идет активно. Большая часть федеральной вакцины поступила в регион. Надеюсь, нам удастся приблизиться к установленной норме", - отметила Галина Шарухо.

Она напомнила, что этот эпидсезон значительно осложняется ситуацией с COVID-19. Наслоение двух инфекций может значительно утяжелить течение болезни. Осенью заболеваемость ковидом в регионе увеличилась, растет количество случаев внебольничных пневмоний и ОРВИ среди взрослого населения.

"Сейчас особенно важно соблюдать меры профилактики и знать принципы профилактического лечения. Особенно это касается тех, кто контактирует с заболевшими. Но главная мера – обязательный масочный режим", - напомнила Галина Шарухо.

Евгения Шевцова

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# вакцинация , Галина Шарухо , грипп , коронавирус

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