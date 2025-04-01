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Флакон Space и Парковый – главный проект 2025 года для тюменской компании "Колесник"

Экономика, 18:22 18 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Московское коворкинг-пространство Флакон Space откроет представительство в Тюмени, в торговом центре "Парковый" по ул. Ямская, 122. Под одной крышей отреставрированной и заново собранной бывшей "Пещеры" соберутся представители бизнеса, креативных индустрий. И здесь же будут семейное кафе "АндерСон" и магазин сети "Жизнь март".

Об этом сообщил основатель компании "Колесник" Сергей Колесник во время торжества по случаю 10-летия первой в Тюмени и России компании в сфере редевелопмента.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Работа над проектом шла два года. "Парковый" в районе экопарка "Затюменский" станет новым местом встречи горожан разного возраста и предпочтений. Как рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" арт-директор компании "Колесник" Денис Силин, техническое открытие объекта пройдет до конца апреля.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"24 мая у нас по плану запустить городской праздник. "АндерСон" предоставит свои сильные стороны, вроде аниматоров и всего прочего. Флакон - с позиции креативной индустрии. "Жизнь март" - со своей продукцией. Вот такая будет коллаборация. Уже известно, что у пространства "Флакон" есть бронь на все помещения, которые, кстати, будут и на крыше", - отметил Денис.

ТЦ "Парковый" редевелоперы называют вторым флагманским проектом для креативной экономики Тюмени. Первый – "Конюшня". В 2025 г. для художников, музыкантов в ней появилось новое пространство Common. Его открыл известный в городе шеф-повар Роман Шапошников.

"Это как будто олицетворение того, что мы хотели на самом деле, потому что они создают комьюнити, готовы делать формат разносторонний. С одной стороны, это пицца, с другой - кофе, тусовки. Такую задачу перед этим местом мы и ставили, где есть какая-то гибкость, есть сообщество горожан", - пояснил Денис Силин.

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За десять лет тюменская компания "Колесник" сумела преобразить десятки объектов коммерческой недвижимости в Тюмени. Ведут реставрацию исторического особняка Николая Панкратьева. Завершат работы до конца 2025 г. Предположительно, арендатором в нем будет культурно-развлекательная сеть из Екатеринбурга. Переговоры с потенциальными арендаторами продолжаются.

Редевелоперы из Тюмени реализовали проект в Красноярске и ведут два – в Москве.

По инициативе тюменцев в стране создана Ассоциация редевелоперов.

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Успешно воплотить задуманное в жизнь помогают инвесторы, пайщики. 30 % годовых – цифра, которая сохраняется на протяжении всех 10 лет, несмотря на турбулентность экономики.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"В прошлом году мы продали на 26 процентов больше, чем в 2023. Мы выросли в аренде на 30 процентов. В привлечении инвестиций - на три процента, и здесь нужно понимать, что у нас нет эффекта низкой базы. В 2023 году мы привлекли 529 миллионов, в 2024 – 1 миллиард 14 миллионов. И первый квартал этого года показал: по продажам выросли на 19 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - поделился гендиректор компании "Колесник" Сергей Колесник.

Кстати, компанию ждет ребрендинг. Сегодня в состав команды входят 70 человек, пора уходить от персонализации, считает Сергей. Над названием пока еще работают. Именно оно станет шагом в крупный бизнес. Неизменным останется слоган: "Делаем города лучше".

Анжела Лебедева

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# редевелопмент , реновация , Сергей Колесник

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