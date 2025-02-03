Французские своды, польские ставни: исторические находки в особняке тюменского купца Панкратьева

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Своды Монье, стальные рольставни польского производителя, маркизы – основные находки в особняке купца Николая Панкратьева по ул. Республики в Тюмени. Реставрация объекта культурного наследия идет с сентября 2024 г. Завершится до конца текущего года.

Реставратор ООО "Капиталстройинвест" Кирилл Трембач в интервью корреспонденту "Тюменской линии" рассказал, что Панкратьев строил дом в два этапа в 1906-1907 годах. Следуя тенденциям, он завозил для него современные материалы и декор. Те же рольставни для того времени – большая редкость.

"Рольставни мы нашли в оконных досках, их спрятали в советское время. Они закрывали четыре окна первого этажа, у них был ручной привод. Они стальные, не применялись в обычных жилых домах, использовались только в богатых усадьбах. Изготавливались в польском городе Прушков. Клеймо производителя найдено на стальном листе: железоделательное акционерное общество Прушков", - пояснил Кирилл Трембач.

Ставни отремонтируют и установят на место.

Своды Монье реставраторы обнаружили в пристрое, который служил складом для купца-торговца. Своды авторства француза Жозефа Монье активно применяли в Европе во второй половине XIX века. В России систему Монье представили в начале XX века на съезде промышленников в 1903 г. Панкратьев через три года уже использовал систему в своем доме.

"Гипсовая лепнина представляет историческую ценность, мы ее сохраним там, где она и была. Это на первом этаже главного зала и в помещении на втором этаже", - сказал реставратор.

Две чугунные колонны на первом этаже – то, что практически не нуждается в реставрации. Камин на втором этаже недействующий, но его сохранят.

За пять месяцев рабочие полностью восстановили исторические кирпичные проемы, которые постоянно менялись с приходом новых арендаторов. Установили сваи под бетонный пристрой, произвели нагнетание несущей способности железобетонных плит перекрытий и гидроизоляцию фундамента.

Специалисты занимаются монтажом внутренних инженерных сетей, металлических балок в главном зале. Им предстоит сделать кровлю одного из пристроев и террасу с выходом со второго этажа. Вскоре начнутся отделочные работы.

Контракт по реставрации особняка Панкратьева должен быть завершен в четвертом квартале 2025 г. За это время компании, собственнику дома, нужно найти арендаторов.

"Есть арендаторы, готовые взять здание целиком под разные форматы. Нам нужен арендатор с хорошей концепцией и готовый потянуть ту высокую ставку, которую мы запрашиваем. С вероятностью в 80 процентов первый этаж будет отдан под общепит. Нам важно учесть культурный контекст, уважение к историческому объекту", - подчеркнул арт-директор редевелоперской компании "Колесник" Денис Силин.

Напомним, компания приобрела особняк Панкратьева с торгов со второй попытки за 33 млн 333 тыс. рублей. Это первый объект культурного наследия, которым занимаются редевелоперы, до этого были только коммерческие здания.

Арендаторы смогут зайти в обновленную купеческую усадьбу в момент, когда реставраторы начнут работу на фасаде. Он останется розовым с белым декором.

Анжела Лебедева