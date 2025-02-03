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Французские своды, польские ставни: исторические находки в особняке тюменского купца Панкратьева

Общество, 15:11 03 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Своды Монье, стальные рольставни польского производителя, маркизы – основные находки в особняке купца Николая Панкратьева по ул. Республики в Тюмени. Реставрация объекта культурного наследия идет с сентября 2024 г. Завершится до конца текущего года.

Реставратор ООО "Капиталстройинвест" Кирилл Трембач в интервью корреспонденту "Тюменской линии" рассказал, что Панкратьев строил дом в два этапа в 1906-1907 годах. Следуя тенденциям, он завозил для него современные материалы и декор. Те же рольставни для того времени – большая редкость.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Рольставни мы нашли в оконных досках, их спрятали в советское время. Они закрывали четыре окна первого этажа, у них был ручной привод. Они стальные, не применялись в обычных жилых домах, использовались только в богатых усадьбах. Изготавливались в польском городе Прушков. Клеймо производителя найдено на стальном листе: железоделательное акционерное общество Прушков", - пояснил Кирилл Трембач.

Ставни отремонтируют и установят на место.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Своды Монье реставраторы обнаружили в пристрое, который служил складом для купца-торговца. Своды авторства француза Жозефа Монье активно применяли в Европе во второй половине XIX века. В России систему Монье представили в начале XX века на съезде промышленников в 1903 г. Панкратьев через три года уже использовал систему в своем доме.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Гипсовая лепнина представляет историческую ценность, мы ее сохраним там, где она и была. Это на первом этаже главного зала и в помещении на втором этаже", - сказал реставратор.

Две чугунные колонны на первом этаже – то, что практически не нуждается в реставрации. Камин на втором этаже недействующий, но его сохранят.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

За пять месяцев рабочие полностью восстановили исторические кирпичные проемы, которые постоянно менялись с приходом новых арендаторов. Установили сваи под бетонный пристрой, произвели нагнетание несущей способности железобетонных плит перекрытий и гидроизоляцию фундамента.

Специалисты занимаются монтажом внутренних инженерных сетей, металлических балок в главном зале. Им предстоит сделать кровлю одного из пристроев и террасу с выходом со второго этажа. Вскоре начнутся отделочные работы.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Контракт по реставрации особняка Панкратьева должен быть завершен в четвертом квартале 2025 г. За это время компании, собственнику дома, нужно найти арендаторов.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Есть арендаторы, готовые взять здание целиком под разные форматы. Нам нужен арендатор с хорошей концепцией и готовый потянуть ту высокую ставку, которую мы запрашиваем. С вероятностью в 80 процентов первый этаж будет отдан под общепит. Нам важно учесть культурный контекст, уважение к историческому объекту", - подчеркнул арт-директор редевелоперской компании "Колесник" Денис Силин.

Напомним, компания приобрела особняк Панкратьева с торгов со второй попытки за 33 млн 333 тыс. рублей. Это первый объект культурного наследия, которым занимаются редевелоперы, до этого были только коммерческие здания.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Арендаторы смогут зайти в обновленную купеческую усадьбу в момент, когда реставраторы начнут работу на фасаде. Он останется розовым с белым декором.

Анжела Лебедева

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# объект культурного наследия , реставрация

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