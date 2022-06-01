Фуд-молл "Конюшня" открылся в исторической части Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Крафтовый кластер "Конюшня" открылся в центре Тюмени на пересечении улиц Сакко и Водопроводной 14 июня. На первом этаже обновленного здания, построенного в конце XIX века, разместился фуд-молл, включающий несколько кафе. На втором в скором времени заработает лаунж-зона.

Идея создания фуд-пространства принадлежит Сергею Колеснику, руководителю управляющей компании "Колесник".

"Здание было деревянным, в девяностых годах его обложили кирпичом: то есть, это не архитектурный памятник, – рассказал он. - Это был первый проект, в котором мы делали не просто реновацию, а изменили функциональное назначение всего здания, пришлось даже менять фундамент. Окончательный вариант был выбран из одиннадцати".

Все заведения, расположившиеся в "Конюшне", имеют выход во внутренний двор. В этом общественном пространстве будут зоны отдыха, столики и скамейки. Украсил двор арт-объект - красный конь, созданный московским художником Дмитрием Аске по мотивам картины Петрова-Водкина.

В настоящее время крафтовый кластер включает пиццерию, ресторан азиатской кухни и джаз-кафе. Отметим, что в здании остался фирменный магазин мясокомбината "Ишимский", работающий здесь уже около 20 лет.

Стоимость проекта составила около 50 млн рублей, внутренний ремонт помещений выполнен на средства арендаторов.

Руководитель управы Центрального административного округа Тюмени Артем Павлюченко назвал новый кластер примером культурной интеграции архитектуры, бизнеса и художественного искусства. "Это, кроме того, и привитие хорошего вкуса жителям города, а также удачный вариант того, как правильно должен меняться город", - добавил он.

Николай Ступников