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Трехметровый красный конь и девушка украсили крафтовый кластер в Тюмени

Общество, 08:57 14 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Красный конь и девушка стали украшением при входе в крафтовый кластер "Конюшня" на пересечении улиц Водопроводная и Сакко в Тюмени. Открытие пройдет 14 июня.

Как рассказал на пресс-конференции в отеле DoubleTree by Hilton 13 июня основатель, собственник и гендиректор управляющей компании "Колесник" Сергей Колесник, арт-объект для тюменского кластера разработал московский художник Дмитрий Аске.

"Мы долго решали, где создать этого красного коня, рассматривали и Москву, и Екатеринбург, но сошлись все же на Тюмени. Из 372 частей сварщики собрали стальной корпус, который затем покрыли красной эмалью. Высота коня составляет 3,5 метра", - отмечает Колесник.

По словам художника Дмитрия Аске, красный конь в Тюмени имеет отсылку к картине Петрова-Водкина "Купание красного коня". "Делать политональную скульптуру с расцветкой более натуралистичной мне показалось слишком банальным. И красный цвет появляется практически во всех моих работах", - сказал он.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Москвич Дмитрий Аске поделился, что его авторский стиль основан на советском монументальном искусстве, графике 70-80-ых годов прошлого века, на компьютерных играх, конструкторе Lego и научной фантастике. "Это все на меня, так или иначе, повлияло. Спустя многие годы, когда начал это анализировать, понял, что детские влияния, которые тогда не фиксировал, они заложили основу моего творчества", - добавил он.

Рисунки на многоэтажных домах, арт-объекты Дмитрия Аске представлены в десятке городов России и в Германии. Его проекты использовали мировые бренды для выпуска эксклюзивной одежды и обуви. С 2021 года одна из его картин находится на постоянном хранении в Русском музее. В 2022 году работу Аске разместили на входе в Третьяковскую галерею.

Познакомится с творчеством Дмитрия, послушать его лекции можно на одноименном YouTube-канале.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Добавим, крафтовый кластер "Конюшня" - это три небольших по размеру точки общепита от 100 до 160 кв. метров на первом этаже, на втором - лаунж-зона. К названию пришли, исходя из старых улиц города - Большая Разъездная и Малая Разъездная, - по ним водили коней, говорит инвестор Сергей Колесник, который занимается реноваций помещений семь лет. Его команда реализовала уже более 20 проектов в Тюмени, несколько в Екатеринбурге, еще столько же проектов находятся в работе.

Анжела Лебедева

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# арт , конюшня , художник

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