Трехметровый красный конь и девушка украсили крафтовый кластер в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Красный конь и девушка стали украшением при входе в крафтовый кластер "Конюшня" на пересечении улиц Водопроводная и Сакко в Тюмени. Открытие пройдет 14 июня.

Как рассказал на пресс-конференции в отеле DoubleTree by Hilton 13 июня основатель, собственник и гендиректор управляющей компании "Колесник" Сергей Колесник, арт-объект для тюменского кластера разработал московский художник Дмитрий Аске.

"Мы долго решали, где создать этого красного коня, рассматривали и Москву, и Екатеринбург, но сошлись все же на Тюмени. Из 372 частей сварщики собрали стальной корпус, который затем покрыли красной эмалью. Высота коня составляет 3,5 метра", - отмечает Колесник.

По словам художника Дмитрия Аске, красный конь в Тюмени имеет отсылку к картине Петрова-Водкина "Купание красного коня". "Делать политональную скульптуру с расцветкой более натуралистичной мне показалось слишком банальным. И красный цвет появляется практически во всех моих работах", - сказал он.

Москвич Дмитрий Аске поделился, что его авторский стиль основан на советском монументальном искусстве, графике 70-80-ых годов прошлого века, на компьютерных играх, конструкторе Lego и научной фантастике. "Это все на меня, так или иначе, повлияло. Спустя многие годы, когда начал это анализировать, понял, что детские влияния, которые тогда не фиксировал, они заложили основу моего творчества", - добавил он.

Рисунки на многоэтажных домах, арт-объекты Дмитрия Аске представлены в десятке городов России и в Германии. Его проекты использовали мировые бренды для выпуска эксклюзивной одежды и обуви. С 2021 года одна из его картин находится на постоянном хранении в Русском музее. В 2022 году работу Аске разместили на входе в Третьяковскую галерею.

Познакомится с творчеством Дмитрия, послушать его лекции можно на одноименном YouTube-канале.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Добавим, крафтовый кластер "Конюшня" - это три небольших по размеру точки общепита от 100 до 160 кв. метров на первом этаже, на втором - лаунж-зона. К названию пришли, исходя из старых улиц города - Большая Разъездная и Малая Разъездная, - по ним водили коней, говорит инвестор Сергей Колесник, который занимается реноваций помещений семь лет. Его команда реализовала уже более 20 проектов в Тюмени, несколько в Екатеринбурге, еще столько же проектов находятся в работе.

Анжела Лебедева