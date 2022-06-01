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Тобольск и Петербург свяжут летней чартерной программой

Общество, 12:30 12 июня 2022

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

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Летняя чартерная программа в регионы России увеличилась до 12 направлений, новая межрегиональная связка сформирована между Тобольском и Санкт-Петербургом. Об этом сообщила в телеграм-канале Ростуризма глава ведомства Зарина Догузова.

"Ключевая задача чартерной программы — формировать удобные, полностью готовые под ключ туры, стоимость которых в полтора-два раза дешевле рыночной. Происходит это благодаря тому, что мы субсидируем из федерального бюджета половину стоимости фрахта таких самолетов", — отметила она.

Серию чартеров с туристами из Санкт-Петербурга примет аэропорт Ремезов в Тобольске. Туроператор FUN&SUN запускает рейсы с 23 июня по 5 июля. Продолжительность туров составит четыре дня и три ночи. В рамках турпакета гостей ждет встреча в аэропорту, трансфер, проживание в отелях и экскурсии. Туристы смогут побывать на фестивале народных промыслов, посетить "Театр наций FEST" и "Лето в Тобольском кремле".

В эти же даты жители Тобольска смогут отправиться в Санкт-Петербург. Для них предложены несколько туров на выбор. Так, тобольские туристы смогут побывать Исаакиевском соборе, Эрмитаже, музее Фаберже и театре-макете "Петровская акватория". Также будет возможность посетить Петергоф, Павловск и Царское село.

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# Ростуризм , Тобольск

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