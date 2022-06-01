Благодарности правительства Тюменской области вручили участникам XXI молодежных Дельфийских игр

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участников XXI молодежных Дельфийских игр России и XV молодежных игр государств-участников СНГ наградили в Тюмени в ДК "Нефтяник" 10 июня. Им вручили благодарственные письма правительства Тюменской области и благодарности регионального департамента культуры.

"Дельфийские игры – это как Олимпийские игры в спорте. Сегодня мы празднуем вашу победу, которая для нас как для региона очень важна. Тюменская область ценит и вкладывается в развитие креативных индустрий. Мы видим, как на Дельфийских играх от искусства переходят к науке, медиа. Здесь возникают коллаборации, которые позволят нам с вами смотреть в будущее уверенно. От себя лично и правительства Тюменской области хочу всех поздравить, поблагодарить за труд наставников, мастеров, преподавателей, пожелать успехов", – сказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, обращаясь к присутствующим в зале.

Он добавил, что команда региона серьезно подготовилась. Ребята оказались сильны не только в традиционных направлениях, но и в новых, например, по "Биоинформатике". По словам Андрея Пантелеева, на Дельфийских играх расширяется перечень направлений, в которых можно представить себя. "Важно, что талант становится делом жизни. Это большое счастье. Дельфийские игры способствуют этому", – отметил он.

Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер подчеркнула, что в 2022 году команда преодолела огромное количество препятствий. "Самые лучшие сформировали делегацию в составе 90 человек, чтобы представить честь Тюменской области в Красноярске. В этом году эти игры стали для нас своеобразным вызовом. Это и разница во времени, суровая холодная погода, долгие ожидания автобусов, проблемы с оборудованием, сбитые пальцы и порезы. Вот так мы стремились к победе. Но все это время мы чувствовали, что вы единая команда, что у вас большая сила воли", – подытожила Елена Майер.

Отдельно она поблагодарила участников Дельфийских игр стран СНГ. По словам Елены Майер, благодаря победам тюменцев регион занял пятое место в рейтинге Дельфийского движения стран СНГ и РФ.

Награждение сопровождалось концертными номерами. Серебряный медалист XV молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ Сергей Антонов исполнил протяжную песню с. Большебыково Белгородской области "Ой, да, ты взойди, ясное солнышко". Золотая медалистка молодежных Дельфийских игр России в номинации "Академическое пение" Валерия Бирюкова вышла на сцену с испанской народной песней "Цветочек".

"Дельфийские игры – это большая возможность выступить перед другими участниками, которые так же старательно готовятся. Можно оценить их, почерпнуть что-то для себя. Дельфийские игры дают возможность проявить себя. Кто-то может обратить внимание и предложит сотрудничество в фестивалях, мероприятиях", – поделилась Валерия Бирюкова.

Она призналась, что победа на играх стала для нее огромным сюрпризом, было волнительно: "Когда ты выходишь на сцену с программой, чувствуется облегчение, что ты даришь людям эмоции".

Напомним, делегация Тюменской области на этих играх завоевала одну золотую, две серебряных и три бронзовых медали, а также пять специальных дипломов.

Дельфийские игры России проходили в Красноярске с 22 по 27 апреля. В состязании приняли участие более 2 тыс. 500 человек. 90 представителей Тюменской области состязались в 17 номинациях.

Инна Пахомова