16 спортсменов Тюменской области примут участие в чемпионате по теннису на колясках

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

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16 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата из Тюмени, Тобольска, Упорово и Нижней Тавды примут участие в областном чемпионате по теннису на колясках. Соревнования пройдут на корте спортивной школы № 1 в Тюмени 11 и 12 июня, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

"Большой теннис - сложный вид спорта, но интерес к нему есть. В Тюменской области он развивается более 10 лет. Мы и проводим впервые областной чемпионат для того, чтобы была возможность в следующем году отправиться на чемпионат России", - рассказал тренер Михаил Бабкин.

Теннисисты сыграют в общем классе, встретятся в одиночных и парных разрядах. Победителей определят по наибольшему количеству набранных очков по итогам всего турнира. 11 июня пройдут отборочные игры, 12 состоится финал.

Чемпионат пройдет по адресу: ул. Николая Федорова 8. Начало - в 9 часов.