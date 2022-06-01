Жителей Ишима угостят стрелецкой похлебкой в День города

| Фото: из сообщества "Центр военной реконструкции Служилые люди Сибири" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Центр военной реконструкции Служилые люди Сибири" во ВКонтакте (архив)

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Интерактивную площадку откроют реконструкторы из омского клуба "Служилые люди Сибири" на Коркинской площади в Ишиме в День города 12 июня в 16 часов.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель клуба Василий Минин, в Ишиме реконструкторы покажут стрельбу из лука, привезут с собой пушку. "Организуем кухню, будем варить стрелецкую похлебку и угощать местных жителей", — поделился он.

На празднование Дня города из Омска приедут 10 человек. В Ишиме они выступят в третий раз. Первые два раза реконструкторы побывали на акции "Ночь музеев".

Военно-исторический клуб существует более 15 лет. "Нам интересен период взятия Сибири. Активно сотрудничаем с археологами, историками, работающими в архивах. Работаем в направлении реконструкции традиционного мужского и военного костюма конца XVI и первых двух третей XVII века. Все делаем своими руками. То, что будет на нас, достаточно точные реплики. Стараемся скрупулезно воссоздавать исторические образы", — рассказал Василий Минин.

Напомним, 12 июня жители Ишима отметят 240-летие со дня основания города. Праздничные события пройдут на бульваре Белоусова, на стадионе "Центральный", на площади у Дворца культуры, Коркинской площади, в Фестивальном парке.

Инна Пахомова