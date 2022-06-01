"Тюмень-2" сыграла с омичами вничью

| Фото: ФК "Тюмень" во ВКонтакте | Фото: ФК "Тюмень" во ВКонтакте

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Со счетом 0:0 завершил домашний матч ФК "Тюмень-2" с омским "Иртышом-2". Игра прошла в рамках регионального первенства страны среди футбольных команд третьего дивизиона в Тюмени 9 июня, сообщает пресс-служба клуба.

12 июня тюменские футболисты на домашнем поле сыграют с "Шахтером" из Коркино. Матч пройдёт на стадионе "Геолог" в 14 часов.

Добавим, в турнирной таблице лидером в регионе "Урал и Западная Сибирь" остался пермский "Ильпар". "Тюмень-2" – на 7 месте, "Иртыш-2" расположился строчкой ниже.