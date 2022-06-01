В Тюмени стартовал набор в Школу управления проектами в медицине и биотехнологиях

| Фото: ТюмГМУ | Фото: ТюмГМУ

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Набор в Школу управления проектами в медицине и биотехнологиях стартовал в Тюменском медуниверситете. Заявку необходимо подать до 20 июня, сообщает пресс-служба вуза.

Участвовать можно как одному, так и проектной командой с привлечением сотрудников здравоохранения и других университетов. Всего будет шесть модулей.

Первый - "Генерация идей и проектных инициатив в области здоровьесбережения - региональный аспект" - состоится 28-30 июня.

По итогам каждого модуля выдают удостоверения о повышении квалификации. Участники, завершившие школу, получат диплом о профессиональной переподготовке. Также проекты, созданные во время обучения, смогут претендовать на поддержку от Тюменского медуниверситета.

Регистрация проходит по ссылке.

Дополнительные вопросы по участию в проекте можно уточнить у Александры Егоровой по телефону 89129972928, а по вопросам оформления заявки необходимо обратиться к Вениамину Глушкову по телефону 89129292317.