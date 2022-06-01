Сбер помог тюменским предпринимателям приобрести 40 единиц техники и транспорта в лизинг

| Фото: Сбербанк | Фото: Сбербанк

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Около 40 единиц спецтехники и транспорта купили в лизинг при поддержке Сбера предприятия малого бизнеса в Тюменской области (без учёта Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов) с начала года. Наибольшим спросом пользуются легковые автомобили и коммерческий транспорт. На реализацию сделок с участием Западно-Сибирского отделения Сбербанка компания СберЛизинг предоставила почти 180 млн рублей.

Благодаря снижению процентных ставок по программам СберЛизинга наблюдается значительное увеличение спроса на финансирование. В настоящее время от бизнеса региона поступило 39 заявок на сумму более 150 млн рублей.

"Лизинг — это оптимальный способ приобретения транспорта для решения бизнес-задач. Клиенты Сбера могут воспользоваться привлекательными условиями лизинга легкового, коммерческого, грузового транспорта и спецтехники, причем как новой, так и с пробегом. Действующие акции компании СберЛизинг призваны, в первую очередь, поддержать бизнес, что особенно актуально в условиях текущего роста цен и дефицита оборотных средств", - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

Программы СберЛизинга позволяют приобрести технику на следующих условиях: аванс от 0%, снижение процентной ставки на 0,5% при использовании электронного документооборота, лимит финансирования до 100 млн рублей и сроком до 5 лет.

По условиям стартовавшей в апреле акции лизингополучатель может заключить договор со скидкой в размере 50% на первые три ежемесячных платежа. Акция действует до 30 июня 2022 года включительно. До этой даты необходимо подать полный пакет документов для проверки.

До 31 августа приобрести автомобили ГАЗ в лизинг клиенты могут со скидкой 10%, на ряд моделей размер скидки выше – до 15% от стоимости. На китайские бренды действуют специальные предложения, одно из них — скидка на автомобили HAVAL до 180 тыс. рублей.

Совместно со страховыми компаниями-партнерами СберЛизинг разработал специальные тарифы КАСКО на легковые автомобили китайских марок: Chery, Exeed, Geely, Haval. Выгода зависит от марки, модели и стоимости транспортного средства. Воспользоваться программой и всеми ее преимуществами можно до конца 2022 года. Акция действительна только для новых автомобилей.

По-прежнему активно работает Программа субсидирования Республики Беларусь, по которой клиенту компенсируется часть лизинговых платежей по предметам лизинга, произведенным на территории Республики Беларусь (2/3 от ключевой ставки ЦБ). Всю работу по получению субсидии осуществляет компания СберЛизинг.

Получить больше информации об акциях и предложениях компании СберЛизинг можно у клиентских менеджеров в офисе Сбера по обслуживанию корпоративных клиентов на ул. Рижской, 61.