Реконструкторы и шоу силачей: как ишимцы отметят День города

| Фото: администрация Ишима (архив) | Фото: администрация Ишима (архив)

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Выставки-ярмарки, шоу силачей и другие события, посвященные 240-летию со дня образования Ишима, пройдут на нескольких площадках 12 июня. Завершится День города салютом.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь главы Ишима Лилия Табакова.

Она сообщила, что в 2022 году праздник продлится два дня. По традиции ко Дню города, 11 июня, в Ишиме организуют Ершовские дни.

12 июня праздничные события пройдут на бульваре Белоусова, на стадионе "Центральный", на площади у Дворца культуры, Коркинской площади, в Фестивальном парке.

"Основной площадкой станет стадион "Центральный", где в 14 часов состоится открытие. Здесь горожане увидят работы мастеров и художников. Также в 2022 году возобновят выставку собак", – сообщила пресс-секретарь главы города.

На площади у Дворца культуры представят программу, ориентированную на старшее поколение. В 16 часов к зрителям выйдут участницы ишимского проекта "Танцующие бабушки". После будет дан старт танцевальной программе и музыкальному рандеву "Ритмы нашего сердца".

На Коркинской площади в 16 часов откроется интерактивная площадка. Здесь выступит клуб реконструкторов "Служилые люди Сибири".

На главной сцене Фестивального парка в 16 часов выступят гармонисты в рамках областного конкурса "ГАРМОНиЯ". На 17 часов запланирован фестиваль молодежных субкультур "Мега-баттл". В 20 часов всех ждут на концерт с участием Анатолия Полотно и Феди Карманова.

После их выступления, в 22 часа 30 минут, прогремит праздничный салют.

Инна Пахомова