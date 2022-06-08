Новый автомобиль скорой помощи поступил в больницу Заводоуковска

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Далее в сюжете Петр Налич выступит на Ершовских днях в Ишиме

Новый автомобиль скорой помощи поступил в областную больницу № 12 в Заводоуковске. За последние три года автопарк больницы был полностью обновлен, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Скорая укомплектована одним из лучших портативных аппаратов искусственной вентиляции легких, дефибриллятором-монитором последнего поколения, телекардиографом. Есть одеяло с электроподогревом, системой контроля температуры, носилками нескольких видов, в том числе и кресельными, реанимационными наборами для взрослых и детей", - прокомментировал врач скорой помощи Владимир Шедный.

В данный момент автопарк состоит из девяти машин скорой помощи. Четыре автомобиля работают в Заводоуковске, два автомобиля - в пункте села Новая Заимка и три - в пункте Упоровского филиала.

За пять месяцев 2022 года от жителей этих территорий было принято почти восемь тысяч вызовов.