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Новый автомобиль скорой помощи поступил в больницу Заводоуковска

Общество, 13:51 08 июня 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

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Новый автомобиль скорой помощи поступил в областную больницу № 12 в Заводоуковске. За последние три года автопарк больницы был полностью обновлен, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Скорая укомплектована одним из лучших портативных аппаратов искусственной вентиляции легких, дефибриллятором-монитором последнего поколения, телекардиографом. Есть одеяло с электроподогревом, системой контроля температуры, носилками нескольких видов, в том числе и кресельными, реанимационными наборами для взрослых и детей", - прокомментировал врач скорой помощи Владимир Шедный.

В данный момент автопарк состоит из девяти машин скорой помощи. Четыре автомобиля работают в Заводоуковске, два автомобиля - в пункте села Новая Заимка и три - в пункте Упоровского филиала.

За пять месяцев 2022 года от жителей этих территорий было принято почти восемь тысяч вызовов.

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