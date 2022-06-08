Петр Налич выступит на Ершовских днях в Ишиме

| Фото: сообщество "Администрация Ишима" во ВКонтакте (архив) | Фото: сообщество "Администрация Ишима" во ВКонтакте (архив)

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Певец и композитор Петр Налич выступит на церемонии награждения XVI Международной литературной премии им. П. П. Ершова, которая состоится в рамках Ершовских дней в Ишиме 11 июня.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь главы Ишима Лилия Табакова.

Ершовские дни традиционно организуют ко Дню города. В местной арт-галерее откроется выставка живописи и графики Федора Конюхова "Путешествие длиною в жизнь". В 11 часов во Дворце культуры стартует III региональная Никольская книжная ярмарка. В 12 часов начнется церемония награждения победителей XVI Международной литературной премии им. П. П. Ершова. Заявки на участие в ней прислали поэты и писатели со всей страны.

"Изюминка Ершовских дней — это всегда литературная премия. Это масштабное событие. Насколько известно, в ходе этой премии ожидается несколько концертных номеров в исполнении певца и композитора Петра Налича. Его полноценное выступление начнется в 19 часов во Дворце культуры. Вход для жителей будет свободным", — сказала Лилия Табакова.

В 20 часов 30 минут начнется танцевальная программа для молодежи.

Инна Пахомова