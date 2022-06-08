В Тюмени на маршруте № 65 появятся новые остановки

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

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Схема движения маршрута № 65 "с/о "Степное" – ул. Николая Никитина" изменится в Тюмени с 9 июня, сообщает городская администрация.

В схему движения включается в прямом и обратном направлениях остановочный пункт "ул. Валентины Трофимовой", а также конечная остановка "с/о "Лесная поляна".

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте Тюменьгортранс, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона 8-800-250-0722 и на остановках.