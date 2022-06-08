Тюмень и Тобольск стали доступней для туристов благодаря чартерной программе

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

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Тобольск посетят туристы по чартерным рейсам из Санкт-Петербурга 23 и 26 июня. А в целом россиянам в 2022 г. доступно 12 чартерных направлений, включая Тюмень и Тобольск. Более 30 тыс. россиян уже воспользовались данной туристической программой.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью ТАСС.

"В рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" мы продолжаем поддерживать туроператоров и граждан, предоставляя субсидии на чартерные авиарейсы. Благодаря этому стоимость пакетных туров снижается в 1,5-2 раза. Расширяем и географию полетов. Если в прошлом году туристам было доступно семь направлений, то в этом их уже 12", - говорит Дмитрий Чернышенко.

До конца года отправиться в путешествие по доступной цене смогут около 50 тыс. человек.

Добавим, Тюменская область принимала первый чартерный рейс из Москвы 7 сентября 2021 г. Затем москвичи посетили регион в новогодние каникулы. Регион входит в Топ-10 субъектов РФ по предложениям качественного туристического продукта.