В Тюменской области внедрили новую методику для выявления редкого заболевания сердца

| Фото: пресс-служба Медгорода | Фото: пресс-служба Медгорода

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Новую методику исследования миокарда, которая помогает определить редкий недуг — ATTR-амилоидоз, внедрил врач-радиолог Медицинского города в Тюмени Дмитрий Теффенберг, сообщает пресс-служба медучреждения.

ATTR-амилоидоз — необратимо прогрессирующее заболевание с высокой степенью инвалидизации из-за тяжелого поражения сердца. Заболевание считалось неизлечимым и стремительно приводило к прогрессирующему нарушению функции сердца, которое теряет эластичность и не может эффективно снабжать органы кровью.

"Для ранней диагностики амилоидоза мы успешно применяем методику ядерной сцинтиграфии. Вводим в вену пациента препарат, содержащий пирофосфат технеция в необходимом количестве, а через три часа делаем серию снимков с помощью гамма-камеры, которая улавливает радиоактивное излучение и преобразует его в изображение — сцинтиграмму", — рассказал Дмитрий Теффенберг.

Сцинтиграфии миокарда безболезненна и безопасна. Благодаря непрерывному развитию аппаратуры и появлению новых технологий, появилась возможность снижать вредное воздействие радиоактивного излучения на организм человека. Для диагностики используют малые дозы вещества, которые будут быстро выведены из организма.

В радиологическом центре Медицинского города с апреля 2022 года было проведено четыре подобных обследования. Во всех случаях сцинтиграфическая картина позволила исключить диагноз амилоидоза.