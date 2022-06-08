Тюменский производитель мороженного увеличил объем продукции и снизил оптовые цены

| Фото: atmr.ru | Фото: atmr.ru

Тюменский производитель мороженого компания "Ландис" наращивает выпуск продукции и планирует расширять географию поставок, несмотря на санкции. А за счет собственной дистрибьюции в торговые сети и розничные магазины снизил оптовые цены.

Об этом рассказал директор компании "Ландис", которой принадлежит бренд "Тюменский пломбир", Андрей Пензин на конференции "ТОЛК. Просто о производстве" в Тюмени 8 июня.

"Производство в индустриальном парке Боровский открылось в 2018 году и с того времени мы растем по продажам. Даже в пандемию. Тогда же открыли направление интернет-торговли и организовали доставку. Весной 2022 года, как и многие, столкнулись с трудностями в логистике поставок сырья. Какао берем пока из запасов наших поставщиков", - отметил руководитель.

При этом, несмотря на рост цен у конкурентов по сегменту, падений по объемам продаваемой продукции не произошло. Его планируют нарастить на 40 %.

"За счет того, что мы сами поставляем мороженое в магазины федеральных сетей и розницы, плюс ввели наценку за дистрибьюцию для оптовиков, можем сдерживать цену на нашу продукцию. В этом году она даже снизились на 20-30 процентов по прайсу для оптовиков", - уточнил директор компании.

Относительно развития производства, директор "Ландиса" рассказал участникам конференции о выпуске вафельных стаканчиков для мороженого на собственном производстве и расширении круга покупателей.

Оксана Корнеенкова