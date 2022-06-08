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27 студотрядов Тюменской области будут трудиться летом в разных регионах России

Общество, 16:48 08 июня 2022

Пресс-служба Тюменского областного студенческого отряда | Фото: Пресс-служба Тюменского областного студенческого отряда

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Открытие третьего семестра, где 27 студотрядов области получат документы на всероссийские и региональные трудовые проекты, начнется на площади 400-летия Тюмени 11 июня в 15 часов. На все лето в разные регионы России отправятся 1 тыс. 130 бойцов, сообщает пресс-служба регионального студотряда.

Студенты из вузов Тюмени и Тобольска будут трудиться в Тюменской области, Югре и на Ямале, в Кемеровской, Челябинской, Липецкой областях, Красноярском крае и Татарстане.

Всего в регионе сформировано 27 отрядов, из них 12 строительных, пять сервисных, два медицинских, два педагогических, два профильных, один сельскохозяйственный и три отряда проводников.

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# студенческие отряды

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