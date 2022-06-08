Александр Моор вручил тюменцам государственные и региональные награды

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил государственные и региональные награды за высокие достижения на благо региона и страны 8 июня.

"Каждый из вас как гражданин своим трудом вносит весомый вклад в общее дело, дело укрепления и развития нашей родины. Все вы – настоящие профессионалы. Как никто другой знаете, что любое достижение и успех складываются из деталей ежедневного кропотливого труда. И именно от отношения конкретных людей к своей работе, профессии, ответственности, стремлении принести пользу окружающим, региону, стране зависит конечный результат в любом процессе и сфере", – сказал Александр Моор, обращаясь к присутствующим в зале.

Глава региона заметил, что в зале в течение года проходят несколько торжественных церемоний. Он признался, что каждый раз при вручении государственных и областных наград землякам испытывает чувство гордости за регион и уверенность за его настоящее и будущее.

"В каждой сфере и отрасли тюменцы своими делами и достойными поступками обеспечивают благополучие Тюменской области и ее дальнейшее развитие. Все вы – часть этой большой команды. Спасибо за ваш труд", – добавил Александр Моор.

Медалями "За отвагу на пожаре" награждены сотрудники "Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов" тракторист Александр Горбунов и лесник Ришат Каримов.

"Случается, что выполнение служебного долга требует решительных действий и мужества. Сегодня в этом зале находятся два наших земляка, которые совершили героические поступки. Александр Владимирович Горбунов, Ришат Рамильевич Каримов, восхищаемся вашей самоотверженностью и мужеством", – сказал он.

В торжественной церемонии приняли участие не только жители Тюменской области. Знаком отличия "За заслуги перед Тюменской областью" отмечена президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

"Есть в нашем регионе награда – знак отличия " За заслуги перед Тюменской областью". Ее удостаиваются не только жители региона. Сегодня в этом зале находится человек, искренне любящий Россию, отечественный спорт, вкладывающий всю душу в любимое дело и поддержку российского лыжного спорта. Елена Валерьевна Вяльбе. Российские лыжники, среди которых были и наши земляки, на прошедшей в этом году Олимпиаде привели в восторг болельщиков и заставили вздрогнуть соперников. Елена Валерьевна, в этом успехе огромен ваш личный вклад и вклад Федерации лыжных гонок России", – сказал Александр Моор.

Со списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.

Инна Пахомова