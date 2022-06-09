Мастерскую Шитовых в Тюмени восстановят до конца 2023 года

| Фото: Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области | Фото: Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

В Тюмени подписан контракт на выполнение работ по реставрации "Дома Ф.З. Рубцовой" (ул. Дзержинского, 34). Срок выполнения работ на объекте культурного наследия регионального значения — конец 2023 года, сообщает комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

"Финансирование работ осуществляется за счет средств города Тюмени", — отмечают в комитете.

Напомним, здание, в котором располагалась реставрационная мастерская Вадима и Святослава Шитовых, пострадало в пожаре в апреле 2019 года. В огне погибла значительная часть уникальной коллекции тюменского деревянного зодчества, собранной мастерами.

Построенный в центре Тюмени двухэтажный прямоугольный рубленый пятистенок был оформлен на имя мещанки Рубцовой в 1909 году. Здание украшала традиционная для тюменского зодчества деревянная резьба, признанная культурным наследием города.