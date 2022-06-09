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Тюмень примет чемпионат России по лыжным гонкам в марте 2023 года

Губернатор, 18:31 08 июня 2022

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Чемпионат России по лыжным гонкам Тюмень примет в марте 2023 года. Несколько тренировочных сборов проведут на базе "Жемчужины Сибири" в областной столице, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Планы сотрудничества региона и спортивной организации обсудили губернатор Тюменской области Александр Моор и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе 8 июня.

"Благодаря большой работе лично Елены Валерьевны и всей ее команды в этом году у Тюменской области один из лучших результатов на зимних Олимпийских играх. Из шести медалей пять на счету лыжников: два золота, два серебра и бронза", – сказал Александр Моор.

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На основании проекта списка сборной России по лыжным гонкам на сезон 2022-2023 годов в ее состав от Тюменской области входят семь человек, три человека – в резервном составе и один спортсмен – в юниорском.

Отметим, в 2021 году команды России по лыжным гонкам провели девять тренировочных сборов с общим охватом 2 тыс. 798 человеко-дней.

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# лыжные гонки , спорт

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