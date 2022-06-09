Волонтеры "Газпром нефти" подарили праздник юным тюменцам

| Фото: "Газпромнефть-Ямал" | Фото: "Газпромнефть-Ямал"

Благотворительные акции, приуроченные к Международному дню защиты детей, провели волонтеры из "Газпромнефть-Ямала" с 1 по 5 июня.

В первые дни лета сотрудники компании благоустроили территорию школы-интерната "Горизонт" для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Нефтяники привели в порядок детскую площадку – покрасили скамейки и игровые комплексы, очистили территорию от мусора и сухой травы.

Для младших школьников, воспитанников тюменского центра "Семья", волонтеры организовали экскурсию в музейный комплекс им. И.Я. Словцова и мастер-класс "Русские народные сказки", где ребята узнали интересные истории из жизни писателя-сказочника Петра Ершова. Каждый участник праздника смастерил бумажного Конька-Горбунка.

Межрегиональная акция ко Дню защиты детей прошла в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" в регионах присутствия компании "Газпром нефть". В этом году она объединила более 250 волонтеров из Санкт-Петербурга, Москвы, Омска, Ханты-Мансийска, Оренбурга, Тюмени и Муравленко. Основная цель – забота и внимание детям, которые особенно в этом нуждаются.

"Уже несколько лет принимаю участие в волонтерских проектах нашего предприятия. Если честно, не ожидала, что это может настолько вовлечь. Проводя акции для детей, пожилых людей, помогая нуждающимся, мы не просто делаем добрые дела. Это дарит всем участникам заряд позитивных эмоций и вдохновения для новых совместных проектов", – поделилась волонтер "Газпромнефть-Ямала" Ирина Шадова.

Начальник управления по корпоративным коммуникациям "Газпромнефть-Ямала" Ирина Чудновец отметила, что на предприятии много волонтеров, и они всегда стараются поддерживать городские добровольческие акции. "Регулярно участвуем в субботниках и благоустройстве территорий, организуем дни донора, помогаем многодетным и малоимущим семьям, проводим детские праздники. Уверена, что и в этот раз нам удалось подарить ребятам радостное настроение", – сказала она.