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Гостям и жителям Тобольска расскажут о дружбе Чайковского и Надежды фон Мекк

Общество, 08:15 09 июня 2022

Тюменская филармония | Фото: Тюменская филармония

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Единственный показ спектакля-концерта "Роман в письмах. Петр Чайковский и Надежда фон Мекк" пройдет в формате open-air в Тобольске 23 июня, сообщает пресс-служба Тюменской филармонии.

Историю многолетней дружбы в письмах расскажут народные артисты России Евгений Миронов и Ксения Раппопорт.

Начало спектакля в 19 часов. Приобрести билеты можно по ссылке.

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# спектакль , Тобольск

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