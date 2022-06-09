Гостям и жителям Тобольска расскажут о дружбе Чайковского и Надежды фон Мекк
| Фото: Тюменская филармония
Далее в сюжете В Родительскую субботу к тюменским кладбищам запустят дополнительные автобусы
Единственный показ спектакля-концерта "Роман в письмах. Петр Чайковский и Надежда фон Мекк" пройдет в формате open-air в Тобольске 23 июня, сообщает пресс-служба Тюменской филармонии.
Историю многолетней дружбы в письмах расскажут народные артисты России Евгений Миронов и Ксения Раппопорт.
Начало спектакля в 19 часов. Приобрести билеты можно по ссылке.