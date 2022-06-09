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В Родительскую субботу к тюменским кладбищам запустят дополнительные автобусы

Общество, 08:28 09 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Количество автобусов, идущих к тюменским кладбищам, будет увеличено к Родительской субботе 11 и 12 июня, сообщает городская администрация.

Так, на маршруте № 32 "ЖДВ – с/о "Приволье" на линию выйдут три автобуса большого класса вместимости.

На маршруте № 121 "ЖДВ – Червишевское кладбище-2" будет организовано движение трех автобусов особо большого класса вместимости.

Расписание доступно на сайте Тюменьгортранс и по бесплатному телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

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# автобусы , родительский день

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