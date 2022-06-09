Тюменских атлетов зовут на чемпионат по отжиманиям на брусьях

| Фото: из сообщества "Street workout | Воркаут | Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Street workout | Воркаут | Тюмень" во ВКонтакте (архив)

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Открытый чемпионат для всех желающих по отжиманиям на брусьях в рамках Raid workout’22 стартует в Тюмени 18 июня в 17 часов.

Атлеты будут соревноваться в стритлифтинге – многоповторные отжимания на брусьях с гирей весом от 32 кг. "Это открытая возрастная категория для мужчин. Данная дисциплина будет самой зрелищной и мощной в чемпионате. Призовой фонд составит 10 тысяч рублей", – рассказала менеджер воркаут-центра Виктория Маслюк.

Также доступна дисциплина "Классические отжимания на брусьях без утяжеления". Продемонстрировать свои способности смогут подростки до 12 лет включительно, от 13 до 15 лет, юноши от 16 лет и старше. В этой дисциплине могут выступить и девушки – открытая возрастная категория.

Адрес проведения: открытая воркаут-площадка, ул. Валерии Гнаровской, 1. Регистрация начнется в 16 часов 20 минут.

Обязательна предварительная подача онлайн-заявки. Сбор продлится по 14 июня. Взнос за участие – 500 рублей – можно внести перед соревнованиями во время регистрации.

"Это мероприятие будет первым в цикле Raid workout. Следующее событие планируется на 2-3 июля. Будет не менее масштабное событие с не менее крутым гостем", – сообщили организаторы.

Серия мероприятий Raid workout включит в себя не только соревновательную часть, но и показательные выступления атлетов, мастер-классы для детей и взрослых. Тюменцы разучат основы упражнений на турниках и брусьях, правильную технику выполнения упражнений на уличных площадках.

19 июня в воркаут-центре (ул. Мельникайте, 123а) пройдет тренировка для всех желающих с чемпионом мира по силовому воркауту Денисом Саратовым. Стоимость - 400 рублей.

Инна Пахомова