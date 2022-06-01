Тюменский предприниматель завез крупную партию черешни и персиков из Киргизии

| Фото: ursn72.ru | Фото: ursn72.ru

Более 1 тыс. 600 килограммов черешни и 200 килограммов персиков получил предприниматель Тюмени из Киргизии. На безопасность фрукты проверили в лаборатории областного управления Россельхознадзора.

"По результатам проведенного досмотра выдан акт карантинного досмотра, подтверждающий фитосанитарную безопасность продукции", - сказали в ведомстве.

Специалисты отметили, что ввоз фруктов из Киргизии в 2022 году снизился на 20% по отношению к прошлогодним поставкам. А в целом импорт свежих фруктов, овощей, зелени, срезов цветов из стран-участников Евразийского экономического союза с начала текущего года составил 2 тыс. 750 т. При том, что за пять месяцев прошлого года - 3 тыс. 880 т. Однако говорить об уменьшении доли импорта овощей, фруктов и зелени не приходится, так как в 2021 году в Тюменскую область поставили 1,5 т соевого шрота из Казахстана и Белоруссии.

Данные сбалансируются за счет нового направления - из Армении налажены поставки зелени и цветов. Объем уже полученных партий - 100 тыс. растений.