В Тюмени проведут горячую линию по вопросам противодействия коррупции

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Телефонную линию по вопросам противодействия коррупции проведет управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области 14 июня. Задать вопросы можно с 9 до 13 часов по тел.: 8-(3452) 49-53-50, сообщает пресс-служба ведомства.

Тюменцы смогут сообщить о коррупции судебных приставов-исполнителей, а также о наличии коррупции в действиях должностных лиц других структурных подразделений.

Анонимность гарантируется.