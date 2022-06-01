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Тюменцы могут стать участниками родительского марафона

Общество, 13:40 12 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Серию мероприятий, приуроченных ко Дню семьи, любви и верности, проведет Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 15 июня по 8 июля, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

В группах "Я — родитель" социальных сетей "Одноклассники" и ВКонтакте стартует флешмоб 15 июня. Для участия нужно вступить в группу и поделиться постами с хештегом #glavnoesemya2022, 8 июля генератор случайных чисел выберет победителей, которые получат призы, а также сувениры с символикой портала.

На главной площадке информационной кампании, портале "Я — родитель", 20 июня будут размещены тесты на определение психологического климата в семье и выявление характера взаимоотношений родителей и детей.

Всероссийский родительский день пройдет 8 июля. Лекция кандидата психологических наук, практикующего психолога, автора 18 книг Ларисы Сурковой на тему "Советы для идеальных отношений в семье, где растут дети", будет транслироваться на портале и в группе "Я — родитель" во ВКонтакте.

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# День семьи

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