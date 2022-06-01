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Заезды многотонных автомобилей пройдут в тюменском "Силкином логу"

Спорт, 08:43 14 июня 2022

предоставлено Тюменской региональной федерацией автомобильного спорта | Фото: предоставлено Тюменской региональной федерацией автомобильного спорта

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Около 30 грузовых машин выедут на трассу "Силкин лог" в рамках этапа чемпионата России по автомобильному кроссу 19 июня. Соревнования пройдут в зачетных группах "Т4-3" ("ЗИЛ", "ГАЗ") и "Т1-2500" ("УАЗ").

"Это ежегодное мероприятие. В этом году проводится в 33-й раз, с 1989 года. Событие грандиозное, тюменцы его любят. Гонки на грузовых автомобилях можно увидеть лишь в нескольких регионах страны. В эти выходные этап гонок организуют в Кургане, в следующие — в Тюмени", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель Тюменской региональной федерации автомобильного спорта Владимир Соколов.

По его словам, событие обещает быть зрелищным. Многотонные машины поедут как настоящие гоночные болиды. Это очень интересно, когда стартуют 10 автомобилей, заверил Владимир Соколов.

предоставлено Тюменской региональной федерацией автомобильного спорта | Фото: предоставлено Тюменской региональной федерацией автомобильного спорта

На соревнования съедутся сильнейшие пилоты России из Москвы, Рязани, Кургана, Екатеринбурга, Ульяновска, Самары, Красноярска и Читы. Официальное открытие — в 12 часов.

На соревнованиях зрители смогут посетить выставку ретротехники, будет организован фуд-корт. Трасса "Силкин лог" расположена возле с. Кулаково по Ирбитскому тракту. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова

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# автомобили , соревнования

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