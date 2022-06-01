Дворы двух домов в Восточном округе Тюмени обновят ко Дню города

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Проезжую часть, выложенную бетонными плитами со времен строительства дома, обновят в ходе благоустройства на ул. Космонавтов, 33а Восточного округа Тюмени. Как сообщает городская администрация, уже выполнены работы на проездах, обустроен тротуар и основания для детской и спортивной площадок.

Дорожки делают с понижением, чтобы было удобно и велосипедистам, и мамам с детскими колясками. Сети во дворе не требовали замены, а проблема отвода воды с территории двора решена за счет уклонов и укладки лотков.

В рамках благоустройства планируется установить 12 опор освещения с 22 светильниками, а также шесть фонарей на подъездах. Частично отремонтированы и входные группы, обустраиваются пандусы. К работам присоединилась управляющая компания.

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Двор по ул. Широтной, 120 не стали "перекраивать", здесь только обновляют проезды, тротуары и МАФы. Уже разбиты проезды и дорожки, подготовлено основание под детскую площадку и спортивную зону. Начинают работы у входных групп. Рядом с этой территорией идут работы по замене теплосетей.