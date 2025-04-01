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Ялуторовск принимает отборочный этап областного межнационального конкурса

Общество, 09:02 19 апреля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Зональный отборочный этап областного межнационального конкурса "Достойные потомки великой России" стартовал в Ялуторовске. В течение дня 19 апреля около 700 детей, подростков и представителей молодежи из нескольких муниципалитетов представят творческие номера в разных номинациях.

Как сообщили в реготделении "Ассамблеи народов России", творческое мероприятие, посвященное 80-летию Победы и Году героев в Тюменской области, проводится впервые в рамках полюбившегося многим фестиваля-конкурса "Радуга". Участвуют в нем жители региона в возрасте от 7 до 23 лет. Это дошкольники и школьники, студенты вузов и ссузов, курсанты Тюменского кадетского президентского училища, воспитанники учреждений культуры, семейные ансамбли, национально-общественные объединения и национально-культурные автономии.

"Сегодня в Ялуторовске жюри оценивает около 130 номеров участников из Омутинского, Упоровского, Исетского, Аромашевского, Юргинского, Ялуторовского районов, Голышмановского и Заводоуковского округов, Ялуторовска, - рассказала председатель жюри, заместитель председателя реготделения АНР Людмила Шабанова. - Участники как всегда радуют яркими творческими номерами. Смотрим и оцениваем выступления в таких номинациях как "Вокал", "Хореография", "Инструментальное исполнение на национальных инструментах", "Художественное слово", "Моя Родина".

Отметим, это уже третий отборочный этап конкурса. Ранее, 5 и 6 апреля, первый отбор прошел в Тюмени. На сцене Тюменского колледжа искусств выступили почти две тысячи ребят из Тюмени, Тюменского, Ярковского и Нижнетавдинского районов. Жюри оценили 303 сольных и коллективных номера.

Второй тур состоялся 12 апреля в Ишиме, где выступили местные юные артисты и представители Ишимского, Сорокинского, Казанского, Бердюжского, Сладковского, Абатского, Армизонского, Викуловского районов. Почти 900 участников в возрасте от 7 до 23 лет показали 160 номеров.

Завершающий четвертый отборочный этап примет Тобольск 27 апреля. В местном доме культуры выступят участники из Тобольска, Тобольского, Уватского и Вагайского районов.

Гала-концерт фестиваля "Достойные потомки великой России" пройдет 24 мая в Тюмени.

Любовь Голышева

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# конкурс , Ялуторовск

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