Антибиотики следует принимать осторожно, призывают эксперты

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Проблема грамотного использования антибиотиков стоит остро. Чрезмерное и неконтролируемое использование противомикробных препаратов усиливает угрозу развития антиботикорезистентности. Об этом заявляют эксперты Роспотребнадзора.

Всемирная неделя правильного использования противомикробных препаратов под девизом "Противомикробные препараты требуют осторожного обращения!" стартовала 18 ноября по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Чрезмерное и неконтролируемое использование противомикробных препаратов усиливает угрозу развития антиботикорезистентности - устойчивости штамма возбудителей инфекции к действию одного или нескольких антибактериальных препаратов, снижение чувствительности: устойчивость, невосприимчивость культуры микроорганизмов к действию антибактериального вещества", - отмечают специалисты службы.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В 2020 году Всемирная неделя правильного использования противомикробных препаратов проходит во время пандемии COVID-19, поэтому очень важно сосредоточить усилия на том, чтобы не позволить этой эпидемиологической ситуации усугубить тенденцию развития устойчивости к антибиотикам.

Чтобы предотвратить распространение устойчивости к антибиотикам, специалисты рекомендуют принимать антибиотики только по назначению врача. Не надо требовать назначения антибиотиков, и не приобретать их самостоятельно, если врач не видит в этом необходимости.

"Следует неукоснительно соблюдать рекомендации врача: кратность и дозировка применения при использовании антибиотиков. Никогда не давать свои антибиотики другим пациентам. Предотвращать заражение, строго соблюдая правила гигиены: регулярно мыть руки, соблюдать гигиену во время приготовления пищи, избегать тесного контакта с больными, своевременно делать прививки", - призвали в Роспотребнадзоре.