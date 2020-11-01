Избежать гриппа и ОРВИ помогут простые правила

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Простые правила рекомендуют специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области, чтобы уберечься от заражения гриппом и ОРВИ. Специалисты напоминают, что возбудители этих заболеваний высоко заразны и передаются преимущественно воздушно-капельным путем.

- Мыть руки после посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновений к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике общественного пользования на рабочем месте, перед едой и приготовлением пищи. Особое внимание нужно уделить тщательной обработке мылом - не менее 20 секунд.

- Вернувшись с улицы домой, нужно вымыть руки и лицо с мылом и промыть нос изотоническим раствором соли.

- Прикасаться к лицу и глазам можно только чистыми руками. Если рядом нет воды, можно воспользоваться антисептиком или спиртовыми салфетками.

- Надевать одноразовую медицинскую маску в людных местах и транспорте. Менять маску нужно каждые 2-3 часа, повторно использовать маску нельзя.

- В местах скопления людей отдавать предпочтение гладким прическам: распущенные длинные волосы чаще падают на лицо и увеличивают риск заражения.

- Избегать контакта с людьми, у которых есть признаки ОРВИ.

- Прикасаться к дверным ручкам, перилам, другим предметам и поверхностям в общественных пространствах лучше в перчатках.

- Ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия.

- Чаще проветривать помещения.

Если вы уже заболели, минимизируйте контакты с окружающими. Прикрывайте нос и рот при кашле и чихании, пользуйтесь носовым платком. Выделите отдельную посуду, предметы личной гигиены и полотенца. Ежедневно проводите влажную уборку в комнате, дезинфицируйте дверные ручки, выключатели и панели управления оргтехники.