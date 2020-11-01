Эксперты советуют пристально следить за здоровьем после COVID-19

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всем, кто перенес вирусную пневмонию, особенно после COVID-19, нужно пристально следить за состоянием здоровья, предупреждают специалисты Роспотребнадзора.

Такая пневмония может иметь отдаленные последствия, в том числе уплотнение легочной ткани и фиброз. Если упустить развитие патологии, она может привести к серьезным осложнениям. Пораженные легкие не дают организму нужное количество кислорода, а структурные изменения в легких требуют длительного восстановления.

Специалисты Роспотребнадзора советуют перенесшим COVID-19 сделать несколько контрольных КТ с измерением плотности легочной ткани. Если участки уплотнения сохраняются или расширяются, необходима реабилитация, дыхательная гимнастика, физиотерапия, ингаляции, аэробные упражнения. Можно добавить плавание – оно дает хороший эффект при восстановлении.

Также у переболевших COVID-19 может сохраняться сниженное количество лимфоцитов в крови от четырех до 11 недель после выздоровления. Специалисты считают, что вирус SARS-CоV-2 не может размножаться в лимфоцитах, поэтому сбои в иммунитете могут быть обратимыми.

Обязательно нужно обращать внимание на нарушение работы сердечно-сосудистой и нервной систем, нефрологические осложнения, нарушения свертываемости крови. У многих пациентов даже в жаркую погоду сохраняется озноб из-за нарушений кровообращения в мозговом центре терморегуляции. Им врачи рекомендуют теплое питье, особенно ягодный и травяной чай.

У детей после коронавирусной инфекции может развиться некротизирующий системный васкулит - синдром Кавасаки, поэтому родители должны пристальнее следить за их состоянием после болезни.

Чтобы предупредить коронавирус и осложнения после него, нужно вести здоровый образ жизни, укреплять иммунитет и выполнять все предписания противоэпидемического режима.