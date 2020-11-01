О привлечении финансирования через фондовый рынок расскажут на открытом вебинаре

| Фото: www.asi.ru | Фото: www.asi.ru

Как привлечь финансирование с помощью инструментов фондового рынка, узнают представители малого и среднего бизнеса на открытом вебинаре 1 декабря, начало в 11 часов (по мск), сообщает Банк России.

Участники узнают, как привлечь финансирование на бирже с помощью выпуска облигационных займов; какие меры государственной поддержки существуют при выходе на биржу и как они позволяют снизить стоимость привлечения финансирования; как оценить собственные возможности и перспективы выхода на биржу; последовательность вывода компании на биржу с реальными примерами.

Спикерами выступят эксперты Банка России, представители МСП Банка, Московской Биржи, а также представители компании, имеющей опыт размещения своих ценных бумаг на бирже.

Продолжительность вебинара – полтора часа.

Регистрация на мероприятие- по ссылке.