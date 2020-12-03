Руслан Кухарук: в Тюмени есть условия для реализации интересных проектов

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

В Тюмени создана благодатная почва для реализации интересных проектов. Об этом глава города Руслан Кухарук заявил в ходе форума "Мост". В его работе приняли участие работники сферы молодежной политики, спорта, образования и культуры, представители общественных и молодежных организаций, малого и среднего бизнеса.

Глава Тюмени, в частности, поделился впечатлениями от посещения центра "Медиаполис", где Руслан Кухарук познакомился с молодыми тюменцами, работающими в сфере развития региональных медиа и кинопроизводства.

"Я увидел, насколько тюменские ребята любят наш город. Когда мы обсуждали вопрос, каким они хотят видеть будущее областного центра, я сказал, что есть такая цель – сделать Тюмень площадкой для креативных индустрий. Надо было видеть, как у ребят загорелись глаза".

Участники форума приводили конкретные примеры реализации городских проектов и говорили о том, как важно использовать нематериальные активы. В первую очередь речь шла о человеческих ресурсах, благодаря которым генерируются идеи, инновации, за которые в наши дни ведется конкурентная борьба.